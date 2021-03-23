David Beckham'dan Messi ve Ronaldo için flaş transfer itirafı!

Spor Arena Dış Haber | MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hayali sürüyor.

ESPN'e röportaj veren Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar gibi oyuncuların kendi takımına transfer olacağına inandığını söyledi.

''BURAYA GELMEK ZOR BİR KARAR DEĞİL''

İngiliz eski efsane futbolcu, ''Bu takımı kurduğumuzda her zaman Messi, Ronaldo veya Neymar gibi oyuncuların gelebileceğini söylemiştik. Bu benim her zaman isteyeceğim bir şey. Zaten futbolcuların buraya gelme karar alması çok da zor olmayacak.'' dedi.

''HER FUTBOLCUNUN İSTEYECEĞİ BİR ŞEY''

Miami'nin Messi veya Ronaldo gibi oyuncuları beklediğini belirten Beckham, ''Açık konuşmak gerekirse burası harika bir yer. Müthiş bir şehirde yaşıyoruz ve taraftar desteğimiz çok iyi. Böyle bir şehirde yaşamak her futbolcunun isteyeceği bir şeydir. Söylediğimiz bu futbolcuların Avrupa kariyerleri bittiğinde Miami onları bekliyor olacak.'' sözlerini kullandı.'' sözlerini kullandı.

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