David Beckham'dan Dünya Kupası için tarihi anlaşma! 180 milyon Euro...

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İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Katar'da görüntülenen Beckham'ın bazı stadyumları ve turistik yerleri gezdiği ifade edilmişti.

The Sun'da yer alan habere göre efsane futbolcu, futbol elçiliği için ülke federasyonuyla yaklaşık 150 milyon sterlinlik(180 milyon Euro) bir anlaşma sağladı. Gelecek ay resmi olarak açıklanacak ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında Beckham'ın Dünya Kupası'nın yüzü olmasının yanı sıra, Katar'da turizm ve kültür tanıtımlarında da aktif rol alacağı belirtildi.

Beckham'ın yakın çevresinden yapılan açıklamada, "David, hayatın birçok alanında futbolun büyük bir iyilik gücünün olduğuna inanıyor. Dünya Kupası sona erdiğinde, Katar'da futbolun daha geniş kitlelere yayılmasını ve harika bir turnuvanın geride bırakılmış olmasını dört gözle bekliyor. David'in Katar ile olan ilişkileri yeni değil. PSG'de oynadığı döneme dayanıyor" ifadelerini kullandı.