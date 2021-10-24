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David Beckham'dan Dünya Kupası için tarihi anlaşma! 180 milyon Euro...

#David Beckham#2022 FIFA Dünya Kupası#Katar
David Beckhamdan Dünya Kupası için tarihi anlaşma 180 milyon Euro...

Manchester United, Real Madrid, Milan ve PSG gibi üst düzey takımların formasını giyen David Beckham, gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. 10 yıl sürecek ve 150 milyon sterlin(180 milyon Euro) değerindeki anlaşmada Beckham, turnuvanın yeni yüzü olacak.

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İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Katar'da görüntülenen Beckham'ın bazı stadyumları ve turistik yerleri gezdiği ifade edilmişti.

David Beckhamdan Dünya Kupası için tarihi anlaşma 180 milyon Euro...

The Sun'da yer alan habere göre efsane futbolcu, futbol elçiliği için ülke federasyonuyla yaklaşık 150 milyon sterlinlik(180 milyon Euro) bir anlaşma sağladı. Gelecek ay resmi olarak açıklanacak ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında Beckham'ın Dünya Kupası'nın yüzü olmasının yanı sıra, Katar'da turizm ve kültür tanıtımlarında da aktif rol alacağı belirtildi.

David Beckhamdan Dünya Kupası için tarihi anlaşma 180 milyon Euro...

Beckham'ın yakın çevresinden yapılan açıklamada, "David, hayatın birçok alanında futbolun büyük bir iyilik gücünün olduğuna inanıyor. Dünya Kupası sona erdiğinde, Katar'da futbolun daha geniş kitlelere yayılmasını ve harika bir turnuvanın geride bırakılmış olmasını dört gözle bekliyor. David'in Katar ile olan ilişkileri yeni değil. PSG'de oynadığı döneme dayanıyor" ifadelerini kullandı.

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#David Beckham#2022 FIFA Dünya Kupası#Katar

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