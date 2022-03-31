David Beckham ve Victoria Beckham'a hırsızlık şoku! Evdeyken fark edemediler...

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İngiliz futbol efsanesi David Beckham, eşi Victoria Beckham ile hırsızlık şoku yaşadı. The Sun'ın haberine göre ünlü çiftin Londra'daki evlerine camı kırarak giren hırsız, binlerde dolarlık kıyafet ve elektronik eşya alarak kayıplara karıştı.

Olay sırasında 10 yaşındaki kızları HArper ile birlikte evde olan David Beckham ve Victoria Beckham, hırsızın eve girdiğini fark etmedi. Londra'da bir etkinlikten dönen 17 yaşındaki oğulları Cruz Beckham, bazı odaların dağınıklığını görünce anne-babasına eve hırsız girmiş olabileceğini söyledi. Evi kontrol eden Beckhamlar, cam kırıklarını, dağınık odaları ve çalınan eşyaları fark edince durumu polise bildirdi.

1 Mart günü yaşandığı ortaya çıkan olayla ilgili resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken soruşturmanın sürdüğü ancak hırsızın henüz yakalanamadığı belirtildi.