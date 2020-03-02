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Basketbol
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 22:12,Son Güncelleme:/

Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

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Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen'in Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in son 16 turu E Grubu 6. haftasında 4 Mart Çarşamba günü Segafredo Virtus

Bologna'yı ağırlayacağı mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İtalya ekibinin Türkiye'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının son 14 günde İtalya'da bulunmuş yolcuların Türkiye'ye girmesine yönelik kısıtlama getirmesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Karşılaşmanın farklı bir ülke ve tarihte oynanması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı, bu kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

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