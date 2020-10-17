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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen 102-77 HDI Sigorta Afyon Belediyespor

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Darüşşafaka Tekfen 102-77 HDI Sigorta Afyon Belediyespor
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 102-77 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 102-77 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk, Hüseyin Çelik
Darüşşafaka Tekfen: Gillon 2, Luther 6, Andrews 28, Doğuş Özdemiroğlu 22, Jerrett 4, Sinan Güler 12, Buford 8, Troy Selim Şav 2, Berk Demir 10, Erkan Veyseloğlu 2, Doruk Dora 6, Mahmut Can Çelik
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 10, Francisco Cruz 17, Akif Egemen Güven 11, Leissner 21, Macura 6, Leon Harun Apaydın 6, Ekrem Sancaklı 6, Ali Tuncer, Utku Saraloğlu, Berke Aygündüz, İsmail Karabilen
1. Periyot: 24-20
Devre: 50-39
3. Periyot: 78-56

Darüşşafaka Tekfen 102-77 HDI Sigorta Afyon Belediyespor

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