Daniil Medvedev, Zverev'i üç sette geçti

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İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin üçüncü günü tamamlandı.



Kırmızı Grup karşılaşmasında geçen yılın şampiyonu 2 numaralı seri başı Medvedev ile 2018'de zafere ulaşan 3 numaralı seri başı Zverev korta çıktı.



Rus raket Medvedev, Alman rakibini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.



- Sinner, Hurkacz'ı iki sette geçti



Grubun diğer mücadelesinde 7 numaralı seri başı Hubert Hurkacz ile 9 numaralı seri başı Jannik Sinner karşılaştı.



Matteo Berrettini'nin sakatlığı nedeniyle çekilmesiyle turnuvaya dahil olan İtalyan Sinner, Polonyalı rakibi karşısında 6-2 sona eren setlerle 2-0 kazandı.



Turnuvada yarın Yeşil Grup'ta Novak Djokovic-Andrey Rublev ve Stefanos Tsitsipas-Casper Ruud karşılaşmaları oynanacak.