Dani Alves'e cinsel taciz suçundan 9 yıl hapis istemi!

Haberin Devamı

Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona'da bir gece kulübünde 23 yaşında bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 20 Ocak günü gözaltına alınmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan 40 yaşındaki futbolcu hakkında savcılığın istediği ceza belli oldu.

Davaya bakan savcı, ifadeler ve bilirkişi raporu sonrası soruşturmayı tamamlayıp davayı açtı ve Dani Alves hakkında cinsel saldırıda bulunma suçundan 9 yıl hapis cezası ve 150 bin euro tazminat talep etti.

SUÇUNU ÖNCE REDDEDİP SONRA KABUL ETMİŞTİ

2022 yazında Barcelona'dan ayrılıp Meksika ekibi Pums'a imza atan, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyen Dani Alves, Meksika'dan Barselona'ya geldiği 20 Ocak günü gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Soruşturma sürecinde ifadesini üç kez değiştiren Dani Alves, ilk ifadesinde iddiaları reddetmiş, daha sonra cinsel ilişkiyi kabul ederek eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadesinde yalan söylediğini belirtmişti.

Haberin Devamı

EŞİ AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Dani Alves'in model olan eli Joana Sanz, cinsel saldırı iddiaları sonrasında Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.

KULÜBÜ SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Meksika ekibi Pumas, iddialar sonrası Dani Alves'in sözleşmesini feshettiğini duyurmuştu.