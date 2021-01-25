Damjan Djokovic Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Romanya ekibi Cluj'dan Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic'i kadrosuna kattı.
Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
Romanya’nın Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 1990 doğumlu orta saha oyuncusu Damjan Djokovic ile kulübümüz arasında 1,5 sezonluk anlaşmaya varıldı. Djoković için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenlenecek.
Damjan Djoković’e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
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