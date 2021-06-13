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GeriFutbol Cyle Larin attı, Kanada kazandı! Son 5 maçta 6. gol
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Futbol
Haber Giriş: 13.06.2021 - 02:42 | Son Güncelleme:

Cyle Larin attı, Kanada kazandı! Son 5 maçta 6. gol

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Cyle Larin attı, Kanada kazandı! Son 5 maçta 6. gol

Dünya Kupası Kuzey Amerika Karayipler Elemeleri 2. Tur maçında Kanada, Cyle Larin'in golüyle Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın forveti Cyle Larin, gollerine devam ediyor. Kuzey Amerika Karayip Elemeleri maçında Haiti'ye konuk olan Kanada, Larin'in 14. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Siyah beyazlı formayla ligde 19 gol atan Larin, Kanada Milli Takımı ile son 5 maçta altıncı golünü atarken toplamda 14 gole ulaştı.

Larin'in Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cyle Larin attı, Kanada kazandı Son 5 maçta 6. gol

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