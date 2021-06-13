Cyle Larin attı, Kanada kazandı! Son 5 maçta 6. gol
Dünya Kupası Kuzey Amerika Karayipler Elemeleri 2. Tur maçında Kanada, Cyle Larin'in golüyle Haiti'yi 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın forveti Cyle Larin, gollerine devam ediyor. Kuzey Amerika Karayip Elemeleri maçında Haiti'ye konuk olan Kanada, Larin'in 14. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Siyah beyazlı formayla ligde 19 gol atan Larin, Kanada Milli Takımı ile son 5 maçta altıncı golünü atarken toplamda 14 gole ulaştı.
Larin'in Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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