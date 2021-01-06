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Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 üçüncü şahıs modu

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Cyberpunk 2077 üçüncü şahıs modu
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Cyberpunk 2077’yi artık üçüncü şahıs bakış açısından oynamak mümkün.

2020’nin şüphesiz en çok beklenen oyunlarından biri CD Projekt Red’in geliştirdiği Cyberpunk 2077 oldu. Çıkışıyla birlikte hata ve eksiklikleriyle büyük bir kitleyi hayal kırıklığına uğratsa da modcular oyun kitlesinin imdadına yetişti.

Oyunun sadece birinci şahıs bakış açısından (FPP) oynanabilir olması ise kimi oyuncuların en çok takıldığı konulardan biriydi. Jelle Baker ise remi olmayan yani ‘unofficial’ bir mod ile oyuncuların birinci şahıs kameradan üçüncü şahıs kameraya (TPP) geçebilmesini sağlayacak bir mod paylaştı.

Bu modu edinmek isteyen oyuncuların mncelikle Nexus Mods’tan Cyber Engine Tweaks’i indirmesi gerekiyor. Kurulumdan sonra console ve debug menülerine erişime sahip olmanız gerekiyor. Cyber Engine kurulumundan sonra TPP modunu indirebilirsiniz.

Ancak oyunun FPP olarak geliştirilmiş olması bu modun oyun içinde bazı animasyon sorunlara yol açmasına sebep olabilir.

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