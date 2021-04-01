Cyberpunk 2077 1.2 yama notları çıktı

Cyberpunk 2077’nin beklenen yamalarından 1.2 oyuncularla buluştu. Yama çıkmadan bir gün önce CD Projekt Red, yamayla birlikte oyuna gelecek yeniliklerin uzun bir listesini paylaştı.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan yamanın boyutu yaklaşık 40 GB. Stadia oyuncularının ise biraz daha beklemesi gerekecek.

Geçtiğimiz hafta kısaca bahsedilen büyük yama, yeniliklerin yanı sıra büyük ölçüde oyundaki hatalara da odaklanıyor. Polisin tepki hızı, NPC’Lerin oyuncunun arkasında belirmesi gibi sorunlar da bu yamayla çözüle konular arasında.

En çok dikkat çeken yeniliklerden biri ise AMD grafik kartları kullanıcıları için ray tracing özelliğinin ekleniş olması. Bunun dışında oyun yama notları genel oyun düzeltmeleri, açık dünya sistemleri, görev düzeltmeleri, seviye ve çevre düzeltmeleri gibi farklı başlıklar altında sıralanıyor. Performans iyileştirmeleri içinse ayrı bir bölüm yer alıyor.