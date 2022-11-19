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Cüneyt Çakır'a Gaziantep'te özel veda! İlk 5 dakikayı yönetti, tribünlerden destek...

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#Cüneyt Çakır#Türkiye#Çekya
Cüneyt Çakıra Gaziantepte özel veda İlk 5 dakikayı yönetti, tribünlerden destek...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 20:10

Türkiye'yi uluslararası alanda uzun yıllar başarıyla temsil eden hakem Cüneyt Çakır, Tüürkiye-Çekya maçında yeşil sahalara veda etti.

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Uzun yıllar Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı maçta jübile yaptı.

28 yıldır görev yaptığı hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü William Collum'a bıraktı.

Cüneyt Çakıra Gaziantepte özel veda İlk 5 dakikayı yönetti, tribünlerden destek...

OYUNCULAR VEDA ETTİ, TRİBÜNLERDEN DESTEK

Alkışlar ve taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile sahadan "Türkiye, seninle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde ayrılan tecrübeli hakemi her iki takımın oyuncuları tek tek tebrik etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşinin plaket vermesinin ardından tecrübeli hakem Çakır sahadan alkışlarla ayrıldı.

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Cüneyt Çakıra Gaziantepte özel veda İlk 5 dakikayı yönetti, tribünlerden destek...

MAÇ ÖNCESİ TRİBÜNLERİ GEZDİ

Cüneyt Çakır, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda tribünleri gezerken taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

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Cüneyt Çakıra Gaziantepte özel veda İlk 5 dakikayı yönetti, tribünlerden destek...

KARİYERİNİ ANLATTI

Geçtiğimiz gün hakemlik kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Cüneyt Çakır, şu ifadeleri kullanmıştı:

UEFA'da hakemlerin kategorileri vardı. Dört hakem kategorisinden biz en altta başlarken; İngilizler, Almanlar, İtalyanlar vs. ikinci kategoriden başlardı. Ben onları yakalamak için hep iki kat fazla çalıştım. Hakemler çok konuşmaz, futbolun ana unsuru futbolculardır. Hakemin işi sahada konuşmak, yani adaleti sağlamaktır. Bir derbi maçı yönetmek, sizi UEFA'da ve FIFA'da yöneteceğiniz zorlu maçlara hazırlıyor. Çünkü buradaki maçların zorluk seviyesi çok fazla. Ben bunun avantajını kullandım.

KARİYERİMİN BİTTİĞİNİ SÖYLÜYORLARDI

Benim için en önemli maç Barcelona-Juventus maçıydı. Şampiyonlar Ligi finali.. Ciğerlerimden yaşadığım bir hastalık sebebiyle hakemlik kariyerinin bittiğini söylüyorlardı. O hastalıktan 6 ay sonra Şampiyonlar Ligi finali yönettim. 

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#Cüneyt Çakır#Türkiye#Çekya

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