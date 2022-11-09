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Cüneyt Çakır, Çekya maçında jübile yapacak

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#Cüneyt Çakır#A Milli Takım#Bizim Çocuklar
Cüneyt Çakır, Çekya maçında jübile yapacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 12:09

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri’nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım’da İskoçya, 19 Kasım’da ise Çekya ile mücadele edecek. Çekya maçında Cüneyt Çakır jübile yapacak.

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A Millilerimiz 16 Kasım’da İskoçya ile Diyarbakır Stadyumu’nda, 19 Kasım’da Çekya ile Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır ve Gaziantep’te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Her iki mücadele Mart 2023’de başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri grup maçları için kadronun da şekillenmesinde önemli bir gösterge olacak. 



CÜNEYT ÇAKIR JÜBİLE YAPACAK 

Gaziantep’te oynanacak Çekya maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, jübilesini yapacak.

Karşılaşmanın başlama düdüğünü çalacak olan Cüneyt Çakır, 5’inci dakika itibarıyla maçı durduracak ve jübilesini tamamlayacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saha kenarında CÜNEYT ÇAKIR’a plaket takdim edecek. 

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BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Elemeleri’nin hazırlıkları kapsamında oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı.

Öncelikli olarak Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlayan bilet satışları bugün saat 17.00 itibarıyla genel satışa çıkacak.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu ise aranmayacak.

Türkiye-İskoçya ve Türkiye-Çekya maçlarının tribün bilet fiyatları ise Kale Arkası Tribünler için 30 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 50 TL olarak belirlendi.

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#Cüneyt Çakır#A Milli Takım#Bizim Çocuklar

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