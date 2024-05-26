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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı tamamlandı

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#Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları#Spor#Yarış
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 13:04

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği ve TGA’nın katkılarıyla, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı sona erdi.

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20 Mayıs’da Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın start vermesiyle yarışa başlayan ekipler; sınıflarına göre Rodos Adası’nı ve Simi Adası’nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina’da yarışı tamamladı. Yarışlar; Bodrum’un eşsiz güzellikteki koylarının maviyle buluştuğu muhteşem manzarası eşliğinde yelken tutkunlarının buluşma noktası oldu. 16 ülkeden 26 ekip ve 300’ün üzerinde yarışçının Bodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı, 25 Mayıs Cumartesi günü Bodrum Kalesi’nde düzenlenen Halikarnas Kupası ödül töreni ile sona erdi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve protokolün katılımıyla gerçekleşen törende F.T.F. (First To Finish) ödülü Magic Twelve teknesinin oldu. 

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları

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Muğla Etabı Kesin Sonuçlar 

Halikarnas Kupası

F.T.F. (First To Finish) ödülü MAGIC TWELVE teknesinin oldu. 

B.C.T. (Best Corrected Time) ödülü OMANI  

 IRC 0 sınıfı

  1. TAVATUY
  2. MAGIC TWELVE
  3. LAGERTHA 

IRC 1 sınıfı

  1. COURRIER DU COEUR
  2. FOX-L
  3. ROSSKO RACER 

IRC 2 sınıfı

  1. BURAN
  2. STREKOZA
  3. İZOCAM- VAMOS 

IRC 3 sınıfı

  1. OMANI
  1. NAVITA 2
  2. VAGABOND-BAYMİNERAL 

ORC  A

  1. LAGERTHA
  2. FAVORIT 

ORC  B

  1. VAGABOND-BAYMİNERAL 

Gezgin sınıfı

  1. BEREN MİLA- MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 

Özel ödül

Kadın Kategorisi

  1. VAGABOND-BAYMİNERAL 

Üniversite Kategorisi

  1. BEREN MİLA- MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 

 

Cumhurbaşkanlığı 5.Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu; Türkiye de uluslararası bir platformda kabul gören bir yarış düzenlemenin gururunu yaşıyoruz diyerek katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek kazanan ekipleri kutladı. 

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nda bu yıl da Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak. Yarışların Cumhuriyet Kupası etabı, 26 Ekim’de “Şamandıra Yarışları”yla başlayacak. 29 Ekim’de ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı’nın zorlu parkurunda yarışacak.  

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim’de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek. 

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#Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları#Spor#Yarış

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