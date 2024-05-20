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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları başladı

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#Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 18:11

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın startı, Muğla'nın Bodrum ilçesinden verildi.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum etabıyla başladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yalıkavak Marina önünden başlayan yarışın startını verdi.

HALİKARNAS KUPASI İÇİN MÜCADELE BAŞLADI

300 sporcunun, dünyanın en özel destinasyonlarından Bodrum rotasında Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarış boyunca Yalıkavak Marina’dan start alan ekipler sınıflarına göre Rodos Adası’nı ve Simi Adası’nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina’da finiş verecekler. Yarışlar Bodrum’un eşsiz güzellikteki koylarının maviyle buluştuğu muhteşem manzarası eşliğinde yelken tutkunlarının buluşma noktası oldu.

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16 ülkeden 26 ekip ve 300 sporcunun katıldığı yarışlar hakkında açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yarın açık deniz yarışlarının başlayacağını belirtti. Akbıyık, "Bu organizasyon hem ülkemiz, hem Bodrum hem de Muğla'mızın değerlerinin tanıtımı açısından önemli. İlgi her yıl giderek artıyor. Muğla sadece deniz, güneş, kumun merkezi değil aynı zamanda marka bir spor şehri. En önemli organizasyonlardan birisi de Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları" dedi.

Rüzgârla birlikte yarışların başladığını kaydeden İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Bugün ekiplerin hava şartlarına göre yaklaşık 8 saat parkurda kalacağına işaret etti. 26 ekibin şu an denizde olduğunu vurgulayan Yemlihaoğlu, “Her yıl gittikçe artan bir yabancı ülke ve sporcu sayısı oluyor. Yarın açık denizde zorluk derecesi çok yüksek bir yarış olacak" ifadelerini kullandı.

Yarışların ödül töreni ise 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde yapılacak.

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#Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Gençlik Ve Spor Bakanlığı

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