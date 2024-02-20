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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güreş#Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli güreşçilere tebrik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 22:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 17 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum." 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güreş#Spor

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