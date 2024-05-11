Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüpspor ve Göztepe'ye tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik ederken play-off'ta mücadele edecek takımlara da başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik paylaşımında, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.