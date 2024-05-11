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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüpspor ve Göztepe'ye tebrik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Futbol#Göztepe
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Eyüpspor ve Göztepeye tebrik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik ederken play-off'ta mücadele edecek takımlara da başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik paylaşımında, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Futbol#Göztepe

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