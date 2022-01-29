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Çukurova Basketbol, Çankaya Üniversitesi'ni farklı geçti

#Basketbol#Çukurova Basketbol#Çankaya Üniversitesi
Çukurova Basketbol, Çankaya Üniversitesini farklı geçti

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi’ni 86-72 mağlup etti.

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SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Özge Şentürk, Orkun Yurttaş, Berk Kurtulmuş

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Kuanitroa Holingsvorth 11, Temi Fagbenle 17, Tiffany Hayes 15, Jasmine Thomas 14, Shavonte Zellous 7, Şevval Akalan 7, Melis Talay 2, Fatmanur Karakaş 3, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: La Tanya White 13, Elina Babkina 24, Derin Yaya 5, Melike Tuğba 6, Alexis Prince 10, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 10

1’İNCİ PERİYOT: 25-18

İLK YARI: 51-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-53

Çukurova Basketbol, Çankaya Üniversitesini farklı geçti


Mücadeleye Tiffany Hayes, Temi Fagbenle, Asena Yalçın, Jasmine Thomas ve Kuanitra Holingsvorth 5’i ile başlayan ÇBK, ilk çeyreği 25-18 önde kapattı. İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren turuncu-lacivertliler, soyunma odasına 51-40 üstünlükle gitti.

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Tiffany Hayes hırsıyla dikkat çekerken, üçüncü çeyrekte skoru 70-53’e getiren Mersin ekibi, karşılaşmayı 86-72 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 11’e yükseltti.

Çukurova Basketbol, Çankaya Üniversitesini farklı geçti

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#Basketbol#Çukurova Basketbol#Çankaya Üniversitesi

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