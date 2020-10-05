CSGO Takımları ESIC’nin Koç Yasağı Kararından Kaçınıyorlar

Rekabetçi CSGO’daki seyirci hatasını kötüye kullanmaktan dolayı Esports Integrity Commission (ESIC) tarafından yapılan uzun bir incelemenin ardından 37 koç ENCE, OG, Heroic ve Hard Legion gibi ünlü espor kuruluşlarından men edildi.

Soruşturmanın sadece %20’sinin tamamlanmasından sonra 37 koç men edildi, bu olay kesinlikle hayranları hazırlıksız yakaladı. Ancak ESIC’nin vermiş olduğu bu karara rağmen kuruluşlar aldırış etmeden koçlara bağlı kalıyor gibi görünüyor.

Team OG 27 Eylül’de yaptığı açıklamayla koçları Casper “ruggah” Due’ye olan desteklerini dile getirdi.

OG “ESIC’nin kararına saygı duyuyoruz ve Casper derhal yasağını yerine getirmeye başlayacak,” dedi. “ESIC’nin kararının ardından oyucularımız ve personellerimiz bir takım olarak bir araya geldi ve Casper’ın ikinci bir şansı hak ettiğine karar verdik ve onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz.”

Benzer şekilde, Boomi, AGO ve Hard Legion gibi diğer takımlar da koçları Alessandro “Apoka” Marcucci, Mikołaj “miNlr0x” Michałków ve Sergey “starix” Ischuk’a mevcut yasaklarına rağmen ikinci bir şans verdiklerini açıkladılar. Ancak son karar, Ischuk’un seyirci hatasını birçok kez kötüye kullandığı için on aylık bir yasak almasına neden oldu ve bazı ciddi eleştirilere maruz kaldı.

Heroic, koçu Hunden’ı yasağın ardından analist rolüne taşıyarak yasağı göz ardı etmeye karar verdi. ENCE de aynı kararı vererek Slaava “Twista” Räsäner’ı analist rolüne taşıdı.

Soruşturmanın çoğunluğu henüz sonuçlanmadı ve bunlara bakılırsa önemli sayıda daha fazla yasağın geleceği neredeyse belli.