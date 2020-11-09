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eSpor
Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

CS:GO’ya yeni operasyon ne zaman geliyor?

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CS:GO’ya yeni operasyon ne zaman geliyor?
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CS:GO’ya geleceğine dair internette bir süredir dolaşan 10. Operasyon söylentileri, Nors3 tarafından doğrulandı. Söylentilerin CS:GO ile bağlantısı olan Nors3 tarafından doğrulanmasıyla oyun topluluğu tarafında heyecanla karşılandı.

Nors3, yaptığı paylaşımda yeni operasyonun çok yakında çıkacağının haberini aldığını söylüyor. Bu bilgiyle uzun süredir sahip olduğunu ancak heyecanı yükseltmek için beklediğini de ekliyor.

“Artık neredeyse herkes tarafından bilindiği için 10. operasyonun onaylandığını ve çok yakında çıkacağını söyleyebilirim (aslında bu hafta olacaktı ama Valve bir hafta ileri almış olabilir)

Heyecanın taze kalması için bunu söylemedim (bu bilginin onayını günler önceden almıştım). Hazır olun, kış geliyor.”

Nors3, geçtiğimiz günlerde de Tuscan haritasının geliştirilmesi ve Source 2 güncellemesine dair bilgiler paylaşmıştı. Kendisinin paylaştığı çoğu bilgi güvenilir olsa da Valve’in takviminde yaptığı değişiklikler kimi zaman edinilen haberleri etkileyebiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Hollandalı CS:GO skin üreticisi ve seviye tasarımcısı Julien’den geldi. Paylaştığı görsel, geçen sene Parçalanmış Ağ Operasyonu için operasyon çıkmadan önce paylaşılan görselle benzerlik gösteriyor.

Kimi oyuncular yeni operasyonun CS:GO’nun çıkış tarihi olan 8 Kasım’da yayınlanacağını söylüyordu ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı.

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