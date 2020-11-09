CS:GO’ya yeni operasyon ne zaman geliyor?

Nors3, yaptığı paylaşımda yeni operasyonun çok yakında çıkacağının haberini aldığını söylüyor. Bu bilgiyle uzun süredir sahip olduğunu ancak heyecanı yükseltmek için beklediğini de ekliyor.

Well, since it's pretty much know to the public: Operation 10 is confirmed and it will be released really soon (set to this week but maybe the next Valve Time)



I have been silent about this for the hype (I got the info confirmed info days ago). Brace yourselves, winter is coming https://t.co/rAzw4cuizW — NorS2021 (@Nors3) November 6, 2020

“Artık neredeyse herkes tarafından bilindiği için 10. operasyonun onaylandığını ve çok yakında çıkacağını söyleyebilirim (aslında bu hafta olacaktı ama Valve bir hafta ileri almış olabilir)

Heyecanın taze kalması için bunu söylemedim (bu bilginin onayını günler önceden almıştım). Hazır olun, kış geliyor.”

Nors3, geçtiğimiz günlerde de Tuscan haritasının geliştirilmesi ve Source 2 güncellemesine dair bilgiler paylaşmıştı. Kendisinin paylaştığı çoğu bilgi güvenilir olsa da Valve’in takviminde yaptığı değişiklikler kimi zaman edinilen haberleri etkileyebiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Hollandalı CS:GO skin üreticisi ve seviye tasarımcısı Julien’den geldi. Paylaştığı görsel, geçen sene Parçalanmış Ağ Operasyonu için operasyon çıkmadan önce paylaşılan görselle benzerlik gösteriyor.

Picture 1: 18 hours ago on CSGO's steamdb page, 1 day before Operation 10?



Picture 2: Last year, 1 day before Operation Shattered Web was released (19 November)



Picture 3: End of Operation Shattered Web (13 March 2020)



I think it's time to prepare for Operation 10 people 🧐 pic.twitter.com/XcZjtzalpX — Julien 🇳🇱 (@Hollandje97) November 6, 2020

Kimi oyuncular yeni operasyonun CS:GO’nun çıkış tarihi olan 8 Kasım’da yayınlanacağını söylüyordu ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı.