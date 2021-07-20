CS:GO Major Stockholm için iptal kararı gözükmeye başladı

PGL'nin bu yıl Stockholm'de düzenleyeceği CS:GO Major 2021 sıkıntı bir dönem geçiriyor. İsveçli yetkililer tarafından eSpor etkinliklerinin bir spor etkinliği olarak tanınmaması tutumu, bir kez daha büyük bir anlaşmazlık yaratıyor. Stockholm Belediye Başkanı, Hükümete yazdığı bir mektupta, DOTA 2 The International 2021’de yapılan hatanın tekrar edildiğini belirterek ve bu konudaki endişelerini dile getiriyor.

Stockholm Maliye Bakanı Anna König Jerlmyr, İçişleri Mikael Damberg ve Spor Bakanı Amanda Lind'e, Hükümetin, Valve tarafından desteklenen bir mega eSpor etkinliğini iptal etmekle aynı hatayı tekrar yapmak üzere olduğunu yazdı.

Gönderilen mektuplardan yayınlanan bir alıntı bu şekilde: “Hükümet, birkaç hafta önce dünyanın en büyük eSpor turnuvası olan The International’ın Stockholm’den taşınmasına sebep olan hatayı tekrarlamak üzere. Tarih CS:GO Major 2021 için kendisini tekrar ediyor gibi gözüküyor.”

Ayrıca Maliye Bakanı, hükümet personelinin DOTA 2 ve CS:GO etkinliklerinin büyüklüğünün ne ölçekte olduğundan habersiz oluşundan bahsetti.

Birkaç hafta önce DOTA 2 The International 10’un İsveç dışına taşınmasıyla birlikte Major 2021 için de endişeler ve şüpheler başladı. Fakat Valve, İsveç hükümetinin CS:GO Major’u Stockholm şehrinde ağırlayacağını tekrar belirtti.

CS:GO PGL Major 2021’in İsviçre dışına taşınması gerçekleşirse bu şok edici bir gelişme olmayacak. İsveç yetkilileri başka bir büyük ölçekli eSpor etkinliği olan DOTA 2 - The International’a da özel bir spor etkinliği muamelesi yapmadığı için Stockholm’da gerçekleşecek etkinlik iptal olmuştu. Sonuç olarak Valve bu etkinliği Romanya’ya taşıdı.

Anna König Jerlmyr, hükümetin bir kaç önce Dota 2 ile yaptığı hatayı tekrar etmek üzere olduğunu, etkinliğin alınan kararlar sonucunda Stockholm’den ayrıldığını ve bu olayın CS:GO Major 2021 için de yaklaşmakta olduğunu belirtti. Yazılarında, İsveç E-Spor Birliği, İsveç Spor Konfederasyonu'nun bir parçası değil. Yakın zamanda İsveç Spor Konfederasyonu E-Spor Birliğinin başvurularını reddettiğini de anlattı.

Major 2021’in düzenleneceği tarihlerde bütün İsveç halkının ilk doz aşılarının tamamlanmış olacağını belirten Anna, Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası’nın gerçekleştirilmesine izin verilirken bir eSpor etkinliğinin gerçekleşmemesi için bir gerekçe bulunmadığını öne sürdü.