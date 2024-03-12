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Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı gol ağızları açık bıraktı! İzleyenler inanamadı...

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#Cristiano Ronaldo#Al Nassr#Al Ain
Cristiano Ronaldonun kaçırdığı gol ağızları açık bıraktı İzleyenler inanamadı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 09:18

Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Al Nassr ile Al Ain karşı karşıya geldi. 1-0 rövanşında 90 dakikayı 3-2 üstün tamamlayan Al Nassr, müsabakayı uzatmalara ve penaltılara götürdü ancak elenmekten kurtulamadı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı gol, görenleri hayrete düşürdü.

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Al Nassr ile Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında kozlarını paylaştı. İlk maç, Al Ain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Rövanşında 90 dakikasında ise Al Nassr'ın 3-2'lik üstünlüğü sonrası karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca kazananı penaltılar belirledi.

Penaltılarda toplam 5-4'lük skorla rakibini eleyen Al Ain, adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında yaşanan pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, kaçırdığı golle izleyenleri şaşkına çevirdi. Ceza sahası dışından yapılan ve kaleciden dönen vuruş sonrası altı pas içinde meşin yuvarlakla buluşan Portekizli yıldız, sol ayağıyla ağları sarsmak istedi ancak şutunda top auta gitti.

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Cristiano Ronaldonun kaçırdığı gol ağızları açık bıraktı İzleyenler inanamadı...

Adeta boş kaleye golü atamayan Ronaldo'nun kaçırdığı pozisyonu izleyenler şaşkına döndü. Dünyaca ünlü yıldızın kaçırdığı gole kendisinin de inanamadığı ve büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.

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#Cristiano Ronaldo#Al Nassr#Al Ain

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