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Cristiano Ronaldo'nun frikiğinin isabet ettiği kameraman beyin sarsıntısı geçirdi

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#Ronaldo#Al Nassr#Futbol
Cristiano Ronaldonun frikiğinin isabet ettiği kameraman beyin sarsıntısı geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 18:00

Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Al Raed ile oynanan maçta golünü atarken istenmeyen bir sakatlığa sebep oldu.

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Al Nassr, Al Raed deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Al Nassr'ın golleri Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca ve Sadio Mane'den geldi.

Cristiano Ronaldo bu maçta yalnızca golüyle konuşulmadı. Aynı zamanda frikiği maçın kameramanına isabet etti.

Portekizli yıldızın frikiği sonrası kısa süreli baygınlık geçiren kameramana ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Kameraman müdahalenin ardından görevine devam etti.

DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United - Young Boys maçı öncesisahada ısınan Cristiano Ronaldo'nun çektiği şut, kadın güvenlik görevlisine isabet etmişti.

Cristiano Ronaldo güvenlik görevlisine forma hediye etmişti.

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#Ronaldo#Al Nassr#Futbol

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