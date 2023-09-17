Cristiano Ronaldo'nun frikiğinin isabet ettiği kameraman beyin sarsıntısı geçirdi

Güncelleme Tarihi:
Al Nassr, Al Raed deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Al Nassr'ın golleri Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca ve Sadio Mane'den geldi.
Cristiano Ronaldo bu maçta yalnızca golüyle konuşulmadı. Aynı zamanda frikiği maçın kameramanına isabet etti.
Portekizli yıldızın frikiği sonrası kısa süreli baygınlık geçiren kameramana ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Kameraman müdahalenin ardından görevine devam etti.
DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞTI
Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United - Young Boys maçı öncesisahada ısınan Cristiano Ronaldo'nun çektiği şut, kadın güvenlik görevlisine isabet etmişti.
Cristiano Ronaldo güvenlik görevlisine forma hediye etmişti.