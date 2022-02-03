Cristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var

Haberin Devamı

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen ve kariyerini Manchester United'da sürdüren Cristiano Ronaldo, gündem olmaya devam ediyor.

Portekizli futbolcunun nişanlısı Georgina Rodriguez'in hayatını anlatan belgeselde dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

Ronaldo'nun Madrid'deki 5 milyon sterlin değerindeki evinin garajı görüntülendi.

15 ARABA, 18 MİLYON STERLİN

İngiliz basınından The Sun'ın haberinde; 15'in üzerinde lüks arabanın garajda bulunduğu ve bunların toplam değerinin 18 milyon sterlin olduğu belirtildi.

EN PAHALI ARABAYA SAHİP

Ronaldo'nun 8.5 milyon sterlin değerindeki Bugatti Centodieci'nin dünyanın en pahalı arabası olduğu kaydedildi. Bu arabanın dünyada yalnızca 10 kişide bulunduğu da kaydedildi.

Haberin Devamı

İŞTE RONALDO'NUN SAHİP OLDUĞU ARABALAR VE DEĞERLERİ

Bugatti Centodieci, 8.5 milyon sterlin

Bugatti Chiron, 2 milyon sterlin

Bugatti Veyron, 1.7 milyon sterlin

Ferrari Monza, 1.4 milyon sterlin

McLaren Senna, 1 milyon sterlin

Mercedes G-Wagon Brabus, 600 bin sterlin

Ferrari 599 GTO, 500 bin sterlin

Rolls-Royce Phantom Drophead, 500 bin sterlin

Ferrari F12 TDF, 350 bin sterlin

Rolls-Royce Cullinan, 330 bin sterlin

Lamborghini Aventador, 260 bin sterlin

Bentley Uçan Mahmuz, 250 bin sterlin

McLaren MP4-12C, 200 bin sterlin

Mercedes-Benz S65 AMG, 270 bin sterlin

Bentley Continental GT, 151 bin sterlin

Mercedes AMG GLE 63, 127 bin sterlin

Range Rover Sport, 100 bin sterlin

Chevrolet Camaro, 35 bin sterlin