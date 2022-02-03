Cristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen ve kariyerini Manchester United'da sürdüren Cristiano Ronaldo, gündem olmaya devam ediyor.
Portekizli futbolcunun nişanlısı Georgina Rodriguez'in hayatını anlatan belgeselde dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.
Ronaldo'nun Madrid'deki 5 milyon sterlin değerindeki evinin garajı görüntülendi.
15 ARABA, 18 MİLYON STERLİN
İngiliz basınından The Sun'ın haberinde; 15'in üzerinde lüks arabanın garajda bulunduğu ve bunların toplam değerinin 18 milyon sterlin olduğu belirtildi.
EN PAHALI ARABAYA SAHİP
Ronaldo'nun 8.5 milyon sterlin değerindeki Bugatti Centodieci'nin dünyanın en pahalı arabası olduğu kaydedildi. Bu arabanın dünyada yalnızca 10 kişide bulunduğu da kaydedildi.
İŞTE RONALDO'NUN SAHİP OLDUĞU ARABALAR VE DEĞERLERİ
Bugatti Centodieci, 8.5 milyon sterlin
Bugatti Chiron, 2 milyon sterlin
Bugatti Veyron, 1.7 milyon sterlin
Ferrari Monza, 1.4 milyon sterlin
McLaren Senna, 1 milyon sterlin
Mercedes G-Wagon Brabus, 600 bin sterlin
Ferrari 599 GTO, 500 bin sterlin
Rolls-Royce Phantom Drophead, 500 bin sterlin
Ferrari F12 TDF, 350 bin sterlin
Rolls-Royce Cullinan, 330 bin sterlin
Lamborghini Aventador, 260 bin sterlin
Bentley Uçan Mahmuz, 250 bin sterlin
McLaren MP4-12C, 200 bin sterlin
Mercedes-Benz S65 AMG, 270 bin sterlin
Bentley Continental GT, 151 bin sterlin
Mercedes AMG GLE 63, 127 bin sterlin
Range Rover Sport, 100 bin sterlin
Chevrolet Camaro, 35 bin sterlin