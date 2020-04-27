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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2020 - 20:57,Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Karantinaya giriyor

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Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Karantinaya giriyor
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Cristiano Ronaldo, corona virüsü sebebiyle uzun süredir bulunduğu Madeira'dan ayrılarak İtalya'ya dönüyor.

Spor Arena Dış Haber - Karantina günlerini Portekiz'de geçirmeyi tercih eden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönüyor.

İtalya basınından yer alan habere göre; Ronaldo, bu hafa Madeira'dan ayrılarak Torino'ya gidecek.

Portekizli yıldızın İtalya'da ilk 14 gün karantina altında kalacağı ifade edildi.

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