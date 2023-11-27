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Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı iptal ettirdi

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#Cristiano Ronaldo#Al Nassr#Futbol
Cristiano Ronaldodan alkışlanacak hareket Penaltıyı iptal ettirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 23:53

Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Persepolis ile karşılaşan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo büyük Fair-Play örneği gösterdi.

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Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Al Nassr, evinde Persepolis'i ağırladı. 

Müsabakanın henüz 2. dakikasında Cristiano Ronaldo, Perpolis ceza sahasında yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

Persepolisli oyuncular itirazda bulunurken hakemin yanına giden Ronaldo, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı.

Mücadele golsüz sona ererken 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde salı gününün kritik maçında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal saat 19.00'da Navbahor'a konuk olacak. Maç D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.

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#Cristiano Ronaldo#Al Nassr#Futbol

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