Cristiano Ronaldo tarihe geÃ§ti Ä°lk kez...

Cristiano Ronaldo, Juventus'un Sassuolo'yu 3-1 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§ta takÄ±mÄ±nÄ±n ikinci golÃ¼nÃ¼ atarak Siyah-beyazlÄ± formayla 100. golÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Ronaldo, Ã¼Ã§ farklÄ± takÄ±mda ve milli takÄ±mÄ±nda 100 gol barajÄ±nÄ± aÅŸan tarihteki tek futbolcu olarak tarihe geÃ§ti. Portekizli futbolcunun Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450; Portekiz ile 'ÅŸimdilik' 103 ve Juventus ile 'ÅŸimdilik' 100 golÃ¼ bulunuyor.

Juventus formasÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 131 maÃ§ta 100 gole ulaÅŸan 36 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun 22 de asisti bulunuyor.

MaÃ§tan sonra paylaÅŸÄ±m yapan Ronaldo; "TakÄ±mÄ±mda 100 gole ulaÅŸmak her zaman Ã¶zeldir ve bununla gurur duyuyorum. Juventus'a katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in mutluyum. Dybala'yÄ± da 100. golÃ¼nÃ¼ attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kutluyorum. Ama ligde kalan maÃ§lara odaklanÄ±p puanlarÄ± kazanmamÄ±z lazÄ±m. Hala tehlikede olan Ã§ok ÅŸey var ve hedefimiz iÃ§in savaÅŸmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandÄ±.

DYBALA DA DALYA DEDÄ°

Ã–te yandan Sassuolo aÄŸlarÄ±nÄ± sarsan bir baÅŸka futbolcu Paulo Dybala da Juventus'taki 100. golÃ¼nÃ¼ kaydetti.

JUVENTUS'UN ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ° TEHLÄ°KESÄ°

Ä°talya'da 9 yÄ±llÄ±k ÅŸampiyonluk serisi Inter'in bu sezonki ÅŸampiyonluÄŸuyla sona eren Juventus,Â son iki haftaya 5. sÄ±rada giriyor. Ä°lk 4'e girememesi halinde Juventus Åžampiyonlar Ligi'nin dÄ±ÅŸÄ±nda kalacak.

MERÄ°H Ä°KÄ° YILDIZLA HATIRA FOTOÄžRAFI PAYLAÅžTI

Juventus formasÄ± giyen milli futbolcu Merih Demiral, ÅŸans bulamadÄ±ÄŸÄ± Sassuolo maÃ§Ä±nda 100'er gole ulaÅŸan Cristiano Ronaldo ve Dybala ile takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nden fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ± ve iki takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ± tebrik etti.

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