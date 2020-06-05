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Haber Giriş: 05.06.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo, kızları için Aladdin oldu

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Cristiano Ronaldo, kızları için Aladdin oldu
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Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, ikiz kızlarının 3. doğum günü için çizgi film Aladdin kostümünü giydi.

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, ikiz kızları Mateo and Eva için sürpriz hazırladı.

Doğum günü için kostüm partisi düzenleyen Ronaldo, kendisi Alaaddin oldu. Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriquez ise Power Ranger kostümünü tercih etti.

Cristiano Ronaldo'nun en büyük oğlu Ronaldo Jr ise Hulk karakterinin kostümünü giydi.

Ronaldo, fotoğrafı Instagram hesabından paylaşırken çocuklarının doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

Cristiano Ronaldo, kızları için Aladdin oldu

 

Cristiano Ronaldo, kızları için Aladdin oldu

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