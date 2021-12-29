Cristiano Ronaldo kendisini Barcelona'ya önerdi! "Beni takıma alın"

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İspanyoL Mundo Deportivo gazetesi, futbol dünyasını şoke eden bir iddiada bulundu... Gazete, Manchester United’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun, Barcelona’ya transfer olmak için çalışmalara başladığını ileri sürdü. Golcü arayan Barça’nın kaptanı Pique ile konuşup, kendisini öneren Portekizli futbolcunun, daha sonra teknik direktör Xavi ile de bir görüşme yaptığı ifade edildi.

LAPORTA SICAK BAKIYOR

Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın da bu transfere sıcak baktığı belirtilen haberde, “2003 yılında Ronaldo’yu görmezden gelip Quaresma’yı transfer eden Laporta bu kez hata yapmak istemiyor” denildi. Bu transfer gerçekleştiği takdirde Cristiano Ronaldo, ezeli rakibi Lionel Messi’nin Barcelona’da iken oturduğu evde yaşayacak.