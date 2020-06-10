"Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor" 

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta geçirdiği iki sezonun ardından İtalyan devinden ayrılabilir. Portekizli yıldızla ilgili transfer ddiası İtalyan basınından geldi.

Radio Rossonera'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, bu yaz Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı ekiple görüşüp ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

YA ESKİ TAKIMLARINA DÖNECEK YA DA PSG

35 yaşındaki süper starın Juventus'tan ayrılması durumunda gideceği adresle ilgili iddialar da ortaya çıkmaya başladı. Cristiano Ronaldo'nun Torino ekibinden ayrılması durumunda eski takımı Manchester United ve Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor. Öte yandan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in de Ronaldo için harekete geçebileceği iddia ediliyor.

İkinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta şu ana kadar 77 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu takımı adına 56 gol kaydederken 13 de asist yaptı. Ronaldo'nun Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.

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