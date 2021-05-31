Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'da en forvet seçildi

İtalya Serie A'da sezonun en iyileri ödülleri dağıtılırken Juventus'un şampiyonluğun çok gerisinde kaldığı sezonda gol krallı olan Portekizli yıldız en iyi forvet seçildi.

2018 yılından bu yana Juventus forması giyen Ronaldo, İtalyan ekibiyle birçok başarı kazanırken 133 maçta tam 101 gol kaydetti.

Serie A'da yılın kalecisi Milan'dan Gianluigi Donnarumma olurken yılın defans oyuncusu ödülünü ise Atalanta'dan Cristiano Romero aldı.

Yılın orta sahası Inter'den Nicolo Barella seçilirken en iyi 23 yaş altı futbolcu ise Fiorentina'dan Dusan Vlahovic oldu.

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