Cristiano Ronaldo Free Fire topraklarına ayak bastı!

Etkinlik boyunca Free Fire içinde bulunan evren fütüristik gecekondu mahallesine dönüştürüldü. Krono’nun gelişi, Free Fire’da distopik evrenin farklı ve ileri bir basamağı olarak gerçekleşti. Oyunun içinde bulunan tüm evrenin birden bire değişmiş olmasıyla birlikte, artık oyunseverleri çok daha heyecanlı dakikalar bekliyor. Ayrıca artık Free Fire evrenini Cristiano Ronaldo’nun karakteri Krono ile oynama şansına da sahipler.



Free Fire’a Girer Girmez Krono Operasyonunu hissedin!

Free Fire evreninde artık oyuncuları yeni operasyonun bilgileri karşılıyor. Bu bilgiler sayesinde Krono Operasyonu hakkında daha detaylı bilgi alıp, savaşta rakiplere karşı avantaj yaratmak oyunseverlerin elinde. Birbirinden farklı günlük görevler, özel ve çeşitli eşyalar Krono Operasyonunda yer alan oyun severleri bekliyor. Spawn Adası, oyunseverlerin yeni ortaya çıkan evren ve klasik Free Fire evreni arasındaki yolculuğu gerçekleştirecekleri portal görevini görecek.



Yeni evrende oluşan kaos için, Krono kendini rakiplerden koruyan güç kalkanı oluşturabilecek. Aynı zamanda bu güç kalkanının arkasından karşı saldırı yapabilecek imkana da sahip. Böylelikle ateş hattındaki dengeleri değiştirecek yeni özelliklere sahip olduğu da ortaya çıkıyor. Güç kalkanı içinde kalan müttefiklerin de hareket hızları büyük ölçüde artacak.



Tüm oyuncular yeni evrenle birlikte moda koleksiyonlarıyla şık bir şekilde savaşmaya devam edecek.



Krono Operasyonunda bulunan eşyalar:

● S Sınıfı

● AUG

● Katana

İki yeni oyun modu oyunseverlerle buluşacak



Kozmik Yarışçı ve Seçilmiş Kişi isimli yeni oyun modları da oyuncularla buluşuyor.



Seçilmiş Kişi: 4 oyuncudan oluşan 2 takım birbirleriyle ölümüne kapışır. Sonuca göre oyuncular ödüllendirilir. 40 puana ulaşan ilk takım maçı kazanmış olur. Bu mod boyunca 2 oyuncu arasında çeşitli düellolar yapılır ve oyuncular rastgele seçilir. Düelloyu kazanan kişi bonus olarak takımına 30 saniye kazandırır. Her eleme sonucunda kazanan takım iki kat puan kazandırır.



Tüm bunların yanı sıra Free Fire evrenine oyun içi satın almalar için Satış Otomatı eklendi. Bu sayede oyuncular, bulduğu 3B jetonları kullanarak, yeni eşyalar elde edilebilecek.

Garena Free Fire oyununu indirmek için tıklayın.

Bilgilendirme: Oyunu İndirme Linki olarak verilen linki indirebilirsiniz:



https://freefire.onelink.me/Io8U/e79ce2e0



Kullanılabilecek Görseller’e ulaşmak için : https://we.tl/t-rPUgrRzSoj