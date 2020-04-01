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Basketbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Corona virüse yakalanan Kevin Durant Afyon Belediyespor'da!

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Corona virüse yakalanan Kevin Durant Afyon Belediyespor'da!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladı.

NBA'de Brooklyn Nets ile kontratı bulunan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve koronavirüse yakalanan Kevin Durant için atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in yaşı ve oynadığı pozisyon belirtildi.

Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Corona virüse yakalanan Kevin Durant Afyon Belediyesporda

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