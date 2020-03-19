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GeriFutbol Corona virüs testi pozitif çıkan Jorge Jesus'un 2. testi negatif çıktı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:23,Son Güncelleme:/

Corona virüs testi pozitif çıkan Jorge Jesus'un 2. testi negatif çıktı!

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Corona virüs testi pozitif çıkan Jorge Jesus'un 2. testi negatif çıktı!
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Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu negatif çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

Corona virüs testi pozitif çıkan Jorge Jesusun 2. testi negatif çıktı

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