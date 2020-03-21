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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

Corona virüs salgını Denizlispor'da sakatlara yaradı! 8 oyuncu hazır dönecek...

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Corona virüs salgını Denizlispor'da sakatlara yaradı! 8 oyuncu hazır dönecek...
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Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle tüm lig müsabakalarının ertelenmesi Yukatel Denizlispor'da sakatlara yaradı.

Süper Lig'de son 3 maçından 7 puan toplayan yeşil-siyahlılarda tedavileri süren 8 oyuncunun liglerin yeniden başlaması beklenen nisan ayı içinde tamamen iyileşeceği bildirildi.

Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in evde tedavilerini sürdürdüğü ve bu oyuncuların nisan ayının ortalarında takıma döneceği açıklandı.

Denizlispor'un ligin tekrar başlangıcında deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına tam kadro çıkmak istediği bildirildi. Teknik direktör Bülent Uygun, bu süreci en iyi şekilde atlatacaklarını söyledi.

Herkesin kurallara ve tavsiyelere uyması gerektiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Lig başlayana kadar herkes kendine ve sevdiklerine dikkat etmek zorunda. Salgın belasından ülkemiz kurtulacak. Bizlere düşen görevler var. Millet olarak kendimize iyi bakacağız" dedi.

Corona virüs salgını Denizlisporda sakatlara yaradı 8 oyuncu hazır dönecek...

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