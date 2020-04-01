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Basketbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Corona virüs nedeniyle sezonu iptal ettiler! 'Bu yıl şampiyon yok'

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Corona virüs nedeniyle sezonu iptal ettiler! 'Bu yıl şampiyon yok'
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Corona virüs nedeniyle şampiyon belirlemeden sezonun iptal edildiğini açıklayan ilk ülke Hırvatistan oldu.

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle birçok ülkede liglere ara verilirken bu liglerin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Hırvatistan'da ise bir ilk yaşandı ve sezonun geçersiz sayıldığı açıklandı.

Hırvatistan Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada bu sezon için şampiyon bir takımın olmayacağı ve sezonun tamamen iptal edildiği belirtildi.

Takımların bu yılı boş geçeceği ve gelecek sezon için çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

Corona virüs nedeniyle sezonu iptal ettiler Bu yıl şampiyon yok

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