Corona virüs arasından dönen ilk ülke Tayvan oldu

Spor Arena/Efkan BUCAK - Bundesliga idmanlara başlayadursun, dünya üzerinde koronavirüs nedeniyle ara verdiği profesyonel liglerine dönen ilk ülke Tayvan oldu.

Çin açıklarındaki bir ada devleti olan Tayvan’da geride bıraktığımız hafta sonu beyzbol ve futbol ligleri -haliyle seyircisiz olarak- başladı.

Hatta Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen Facebook’ta kedi ve köpekleriyle birlikte Chinatrust Brothers-Uni President Lions maçını izlerken çekilen bir fotoğrafını paylaşırken “Bu salgın sona erdikten sonra birbirimizi sahada göreceğiz” notunu düştü. 20 bin kişilik statta hiçbir seyirciye izin verilmezken yalnızca oyuncu, antrenör, hakem, ponpon kız ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 200 kişi yer aldı. Rakuten Monkeys takımı da kendi maçında tribünlere kartondan taraftarlar yerleştirdi.

MANGAL AŞKI YASAK DİNLEMEDİ

Salgın yasağını delenler köşemizin bugünkü konuğu Standard Liege’li Obbi Oulare... Aynı zamanda eski F.Bahçeli Souleymane Oulare’nin oğlu olan 24 yaşındaki forvet, dört arkadaşıyla birlikte mangal partisi düzenlerken 250 Euro para cezasına çarptırıldı. Obbi, ceza kesen polisleri ‘işgüzarlıkla’ suçladı.

VOTKA, TRAKTÖR VE FUTBOL

Dünya Sağlık Örgütü, Belarus Ligi’nin durdurulması çağrısında bulunsa da Dinamo Brest taraftarları “Votka içen ve traktör süren hastalığa yakalanmaz” diyen devlet başkanları Alexander Lukashenko’nun izinden gitmeyi tercih ediyor. Nitekim hafta sonu oynanan Brest-Isloch Minsk mücadelesini yaklaşık 1000 futbolsever (Ve Dinamo’nun sanal ortamdan yer sattığı insanların fotoğraflarının bulunduğu karton taraftarlar) takip etti. Pek azı maske takan taraftarlar her gol sonrası birbirlerine sarılmayı ihmal etmedi.





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