CoD Black Ops Cold War Zombies açık betayı fazladan oynayabilmeyi sağlayan easter egg keşfedildi

Keşfedilen easter egg’in anlamı başta çözülemese de hayranların uğraşları sonucu easter egg gün ışığına kavuştu. Hayranlar önlerindeki kodları bir saat gibi bir süre içinde deşifre ettiler ve açık beta oyuncularına oyunu oynayabilmeleri için bir gün daha kazandırdı.

Oyuncuların keşfettiği easter egg ile oyuncular Black Ops Cold War beta’yı bir gün daha fazla oynayabilecek. Yoğun ilgi gören çoğu açık beta oyunun erişim süresini uzatarak oyunculara küçük jestler yapıyor. Treyarch geliştiricileri de aynı jesti yapmış olsa da bunu kendileri duyurmak yerine oyuncuların keşfetmesini istedi. pawntakespawn.com sitesi üstünden hayranlar, oyunu bir gün fazladan oynayabilmek için bir dizi ipucu ve şifreyi analiz etmek zorunda.

Başta oyuncular kendilerine verilen ipuçlarından bir yere varamasa da oyun topluluk bir araya gelerek bir saate yakın bir sürede kendilerine verilen kodlar ve ipuçlarını çözmeyi başardı.

Açık betada bir gün daha oynama hakkı kazanan oyuncular ise görseldeki ekranla bilgilendiriliyorlar.