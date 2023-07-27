Cluj 1-1 Adana Demirspor (Maçın özeti)

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor ile Cluj karşı karşıya geldi. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Cluj, 6. dakikada Jefte Betancor'un golüyle öne geçti. Adana Demirspor, 77. dakikada Benjamin Stambouli'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Temsilcimiz, maç boyunca daha iyi oynayan ve net pozisyonları kaçıran taraftı.
Stambouli'nin golü, Adana Demirspor tarihinde Avrupa kupalarında atılan ilk gol oldu.
Adana Demirspor'da yeni transfer Nani de ikinci yarıda forma şansı buldu.
Bu turu rövanş maçı 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.
CLUJ 1-1 ADANA DEMİRSPOR
GOL: 6' Betancor, 77' Stambouli
İlk yarı sonucu: 1-0
İLK 11'LER
Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ kanattan Manea’nın ortasında arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Camora’nın yerden içeri çevirdiği topu Betancor, ağlara yolladı. 1-0
9. dakikada sol kanttan Camora’nun ortasında arka direkte Manea’nın şutu kaleyi bulmadı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada savunmadan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
77. dakikada orta sahadan ceza sahasına sokulan Stambouli’nin pasında Ndiaye topuğuyla meşin yuvarlağı yeniden Stambouli ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
78. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Camora’nın sert şutunda kaleci Karacic gole izin vermedi.
79. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı’nın şutunda kaleci Sava topu kornere çeldi.