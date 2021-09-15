Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda bu akşam Paris Saint Germain (PSG)- Club Brugge maçı gerçekleşecek. Haftanın beklenen maçlarından biri olan Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Club Brugge-PSG maçı yayın saati ve canlı yayın bilgileri…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nda heyecan devam ediyor. Gözler bu akşam gerçekleşecek olan A Grubu maçlarında bu Lionel Messi, yeni takımı PSG ile Club Brugge karşılaşmasında… Maçın ev sahipliğini Club Brugge yaparken, PSG Lionel Messi, Neymar Junior ve Mbappe’yle birlikte tunuvaya hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Peki, Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merakla beklenen karşılaşmanın detayları…
CLUB BRUGGE- PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Club Brugge - PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15.09.2021 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Güçlü bir karşılaşma olması beklenen Club Brugge - PSG maçı EXXEN’de yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇ TAKVİMİ
15 Eylül Çarşamba:
- 19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)
- 19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)
- 22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)
- 22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)
- 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)
- 22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)
- 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)
- 22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)