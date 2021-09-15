UEFA Şampiyonlar Ligi’nda heyecan devam ediyor. Gözler bu akşam gerçekleşecek olan A Grubu maçlarında bu Lionel Messi, yeni takımı PSG ile Club Brugge karşılaşmasında… Maçın ev sahipliğini Club Brugge yaparken, PSG Lionel Messi, Neymar Junior ve Mbappe’yle birlikte tunuvaya hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Peki, Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merakla beklenen karşılaşmanın detayları…

CLUB BRUGGE- PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Club Brugge - PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15.09.2021 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Güçlü bir karşılaşma olması beklenen Club Brugge - PSG maçı EXXEN’de yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇ TAKVİMİ

15 Eylül Çarşamba: