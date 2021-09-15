Club Brugge Paris Saint-Germain maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 32 maçta da gol atan Paris Saint-Germain, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde mevcut grup statüsüne geçildiğinden bu yana turnuvada boy gösterdiği son altı sezonun sadece birine galibiyetle başlarken, bu galibiyeti geçen sezon Zenit Saint Petersburg deplasmanında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin son dört sezonunda 30+ gole doğrudan katkı sağlayan altı oyuncunun üçü şu an Paris Saint-Germain forması giyiyor: Kylian Mbappé, Lionel Messi & Neymar. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 150'nci maçına çıkmaya hazırlanan Lionel Messi, ilk kez bir Belçika takımına rakip olacak. Arjantinli oyuncu bugüne kadar temsilcileriyle karşılaştığı 17 farklı ülkeye de gol atmayı başardı.

Hans Vanaken, Club Brugge formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi maçta rakip filelere dört gol gönderdi. 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Robert Lewandowski'nin ardından en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Kylian Mbappé. Lionel Messi ile Neymar, Barcelona'da forma giydikleri dönemde çıktıkları 33 maçta birbirlerine dokuz gol attırdı. 2003/04'ten bu yana 10+ gole sahip altı ikilinin üçünde Messi var: Andres Iniesta ile 15, Luis Suárez ile 12 & Dani Alves ile 10.

CLUB BRUGGE PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge Paris Saint-Germain maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınlanacak.