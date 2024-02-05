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Cinsel saldırı davasında yargılanan Dani Alves 13 ay sonra hakim karşısında! 9 yıl hapis talebi

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#Futbol#Dani Alves#Barselona
Cinsel saldırı davasında yargılanan Dani Alves 13 ay sonra hakim karşısında 9 yıl hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 18:25

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

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Barcelona ve Brezilya'nın eski futbolcusu Dani Alves, 2022 yılında şehirdeki bir gece kulübünün tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Son olarak Meksika ekibi UNAM Pumas'ta forma giyen Alves, 2022 yılında Barselona'daki bir gece kulübünün tuvaletinde, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanırken 13 ay sonra ilk kez görüntülendi.

Cinsel saldırı davasında yargılanan Dani Alves 13 ay sonra hakim karşısında 9 yıl hapis talebi

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Alves başlangıçta tanımadığını söylediği kadınla cinsel ilişkiye girdiğini reddetti.

Daha sonra, kendisini suçlayan kişiyle rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdiğini söylemiş ve evliliğini korumak için başlangıçta bunu inkar ettiğini belirtmişti.

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9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Davanın soruşturmasını yürüten İspanyol savcı, Dani Alves için dokuz yıl hapis cezasının yanı sıra mağdur kadına 150 bin Euro tazminat ödemesini istedi.

Cinsel saldırı davasında yargılanan Dani Alves 13 ay sonra hakim karşısında 9 yıl hapis talebi

DURUŞMANIN 3 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Üç gün sürmesi beklenen soruşturmada toplam 30 kişinin ifadesine başvurulması bekleniyor.

PARAVANIN ARKASINDA İFADE VERECEK

Dani Alves'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadın ise bir paravanın arkasında sesi değiştirilerek ifade verecek.

Cinsel saldırı davasında yargılanan Dani Alves 13 ay sonra hakim karşısında 9 yıl hapis talebi

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#Futbol#Dani Alves#Barselona

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