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Christoph Daum'dan güzel haber! Akciğer kanserine yakalanmıştı... Son durumunu anlattı...

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#Christoph Daum#Kanser#Açıklama
Christoph Daumdan güzel haber Akciğer kanserine yakalanmıştı... Son durumunu anlattı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 12:04

Geçtiğimiz yaz rutin kontroller sırasında akciğer kanserine yakalanan Christoph Daum güzel haberi bizzat kendisi verdi. Daum, "Kanseri yenmeyi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Ancak şu an için şunu söyleyebilirim: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim." dedi.

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Bir süredir kanser tedavisi gören Christoph Daum, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Alman basınına konuşan Daum, tedavisinin iyi gittiğini ancak kanserin tamamen yenilecek bir şey olduğuna inanmadığını söyledi.

Kanserin kontrol altına alındığını söyleyen Daum, "Kanseri yenmeyi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Ancak şu an için şunu söyleyebilirim: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim. Bunun için de daha fazla kemoterapi gerekli" dedi.

50 YAŞ ÜZERİNE KONTROL TAVSİYESİ

Akciğer kanserinin geçtiğimiz yaz rutin bir kontrol sırasında teşhis edildiğini belirten Daum şöyle konuştu: "Akciğer kanserim rutin kontroller esnasında teşhis edildi. Bu nedenle 50 yaşın üzerindeki herkese düzenli olarak kontrole gitmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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kanser tanı konulana dek sigara kullandığını ve sonrasında bıraktığını söyleyen Daum, "Günde yarım ile bir paket arasında sigara içiyordum. Bu durum kesinlikle hastalığıma etkide bulundu. Bırakmak tamamen bir irade meselesi." şeklinde konuştu.

"VÜCUDUMDA DAVETSİZ BİR MİSAFİR VAR"

Deneyimli futbol adamı son olarak ise, "Tüm hayatım yenilgiden sonra ayağa kalkmak ve bir sonraki maçı kazanmak üzerine kurulu. Hayatımın büyük bir bölümünde mücadele etmiş olan şimdi bir avantaja dönüştü. Vücudumda her zaman savaşmam gereken davetsiz bir misafir var. Onunla yüzleşeceğim ve onu uzaklaştıracağım ya da en azından kontrol altına alacağım ki birlikte iyi yaşayabilelim." dedi.

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#Christoph Daum#Kanser#Açıklama

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