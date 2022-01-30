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Christian Luyindama kimdir? İşte ünlü futbolcunun biyografisi

#Christian Luyindama#Christian Luyindama Kimdir#Seoanasayfa
Christian Luyindama kimdir İşte ünlü futbolcunun biyografisi

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Christian Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Galatasaray, Christian Luyindama'yı 2019 yılında 8 milyon avro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna katmıştı. Peki, Christian Luyindama kimdir?

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Belçika’dan Antwerp ve Portekiz’den Porto’nun istediği Christian Luyindama, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan’a transfer oldu. Galatasaray, transferi TFF'ye bildirdi. İşte, Christian Luyindama hakkında bilinmesi gerekenler...

8 Ocak 1994 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da dünyaya geldi. Futbola ilk olarak DC Motema Pembe kulübünde adım attı. Daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi. Son takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2016-2017 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. Takıma katıldığı ilk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 kez de fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Demokratik Kongolu 2019'da transfer ettiği futbolcusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

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