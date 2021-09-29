Chest press nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Chest press hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Chest press hareketi en çok merak edilen egzersizlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Sizin için chest press hareketinin ne demek olduğunu, faydalarının neler olduğunu, nasıl yapıldığını, ne işe yaradığı ve hangi kasları çalıştırdığını derledik.

Chest press vücudun göğüs bölgesinde yer alan kas topluluğunu, omuz kısmını ve kolları geliştirmekte olan vücut geliştirme metotlarından birisidir. Chest press tekniğinin doğru bir şekilde kullanımı, kasların gelişimi konusunda alınacak sonuçları direkt olarak etkilemektedir. Bu sebepten dolayı teknik, öbür egzersizlerde mevcut olduğu gibi chest presste de bir hayli önem arz etmektedir.

Chest Press Nedir?

Chest press hareketi spor salonlarında en sık yapılan egzersizlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu hareketin Türkçe ifadesi göğüs sıkıştırma ya da göğüs itme hareketi şeklinde ifade edilmektedir. Göğüs kaslarının preslenerek çok daha sıkı ve güçlü hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Sadece göğüs kaslarını değil aynı zamanda kol kaslarını ve omuzları da geliştirmeye destek olmaktadır.

Chest Press Ne İşe Yarar?

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Chest press hareketi önemli egzersizlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Hareketlerin düzenli olarak uygulanması ile birlikte omuzlar ve kollar belli bir kuvvete maruz kalmaktadır. Bunun için gerekli olan enerjiyi sağlamak amacı ile kan akışını hızlandırmaktadır ve kasların gelişimi de bu süreç içerisinde gerçekleşmektedir. “Ne kadar fazla tekrar, o kadar fazla gelişim” mottosu bu egzersiz için de geçerli olmaktadır.

Chest Press Nasıl Yapılır?

Chest press hareketinin uygulanmasından önce muhakkak aletin nerede olduğunu öğrenmek gerekmektedir. Daha sonra kaldırılabilecek kadar olan bir ağırlık belirlenir ve ağırlık ölçümünün de yapılması ile birlikte iki tutacaktan tutularak martı pozisyonuna geçilir.

Belin dik olmasına ve tam olarak oturağa yerleştirildiğine dikkat edilir. Daha sonrası için isee martı pozisyonundayken tutacaklar çekilir ve ellerin birbiriyle birleşmesine yakın olan tekrardan aynı pozisyona dönülür.

Bu ağırlık çalışması genel olarak 10 set ve 3 tekrar şeklinde yapılmaktadır. Her set arasında 1- 1,30 dakika kadar olacak şekilde bir ara verilir. Aralar akabinde tekrar harekete odaklanıp çalışmaları devam ettirilir ve hareket aşaması tamamlanarak öbür kas çalıştırma aletlerine geçiş yapılır.

Bu tarz zorlu antrenmanlar içerisinde nefes, konsantrasyon ve su tüketiminin oldukça önemli olmasından dolayı muhakkak dikkat edilmesi gerekmektedir.

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Chest Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Chest press hareketi üst vücut kısmındaki kasların gelişmesini sağlamak amacıyla en doğru yöntemlerden birisidir. Chest press egzersizi esnasında en çok çalışan kısım göğüs kaslarıdır. Bunun haricinde kas gelişimine ve omuzların genişliğine, üst kol kaslarının gelişim sürecine de direkt olarak etki etmektedir. Bunun nedeni egzersiz sırasında etkin bir şekilde çalışan yerlerin kollar ve omuzlar olmasıdır.

Chest Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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İlk olarak boya uygun olacak biçimde makine ayarını yapılmalıdır. Makine ayarı göğüs egzersizi kapsamında göğsün hangi noktasını çalıştırılmak isteniyorsa ona göre ayarlanmalıdır. Bununla birlikte üst göğüs çalışmalarındaysa koltuk ayarı biraz aşağıda olmalıdır. Alt göğüs çalıştırması gerçekleştirilirken koltuk ayarı ise aksine biraz daha yukarıda olmalıdır. Göğüs kasları geliştirebilmek için uygulanmakta olan bu programda ağırlıkların seçimi de büyük bir önem arz etmektedir.

Chest Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

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Incline itiş hareketleri yapılabilmektedir. Bu hareket göğüs kası ile bir bütündür. Her göğüs egzersizi içerisinde, göğsün tamamı aktif bir şekilde çalışmaktadır.

Chest Press Faydaları Var mıdır?

Chest press hareketi üst vücut bölgesinde yer alan kasların gelişmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu hareket göğüs kaslarını büyük ölçüde geliştirmektedir. Düzenli bir şekilde yapılması da büyük bir ilerleme sağlayacaktır.