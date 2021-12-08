Chelsea'ye Rusya'da şok! Zenit engeli, zirve değişti

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun son haftasında Zenit ile Chelsea kozlarını paylaştı.

Rusya'da oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

St. Petersburg'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Premier Lig ekibi, 2. dakikada Werner ile öne geçerken Zenit, 38'de Claudinho ve 41'te Azmoun'un golleriyle geri döndü.

Chelsea, 62'de Lukaku ile skoru eşitlerken 85'te sahneye Timo Werner çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Son sözü ise 90+4. dakikada Ozdoev söyledi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 13 puanla tur biletini ikinci sıradan alabildi.

Juventus'a şans doğdu

Grubun diğer maçında ise Juventus, Malmö'yü 18. dakikada Kean'in golüyle yendi.

Juventus, Chelsea'nin puan kaybetmesiyle birlikte 15 puanla gruptan liderlik olarak çıktı.