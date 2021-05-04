Chelsea'den radikal karar! Yönetim kurulu toplantılarına taraftar temsilcileri de katılacak

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftar grupları arasından belirlenecek üç kişi, 1 Temmuz'dan itibaren toplantılarda yer alabilecek.

Her sezon öncesi seçimle gelecek bu temsilciler, futbolcu, teknik heyet ve akademiyle ilgili konular hariç kulübün alacağı kararlar hakkında görüş bildirecek.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Chelsea, taraftardan gelen yoğun tepkinin ardından projeden çekilmişti.

Kulübün sahibi Roman Abramovich, lige katılma kararından dolayı pişmanlık duyduğu belirterek, taraftarla daha fazla diyalog halinde olacağını açıklamıştı.

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