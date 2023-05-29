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Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi! Resmi açıklama geldi...

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#Chelsea#Mauricio Pochettino#Premier Lig
Chelseade Mauricio Pochettino dönemi Resmi açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 15:08

Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'nun getirildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Arjantinli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Söz konusu açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, Mauricio Pochettino'yu kulübün yeni antrenörü olarak duyurmaktan mutluluk duyar" ifadeleri kullanıldı.

GELENLER GİDENLERİ ARATTI

Sezona Thomas Tuchel yönetiminde başlayan Chelsea, alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adamla yollarını ayırarak takımı Graham Potter'a emanet etti. İngiliz çalıştırıcı, ilk haftalarda iyi sonuçlar elde etse de sezonun ilerleyen dönemlerinde büyük bir düşüş yaşadı.

Potter'la da istediğini bulamayan Maviler, sezon sonunda kadar efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Frank Lampard'ı göreve getirmişti. İngiliz ekibi, 2022-2023 sezonunu Lamdard yönetiminde tamamladı.

51 yaşındaki Pochettino, İngiltere, İspanya ve Fransa'da teknik direktörlük yaptı. En son Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adam, kulübüyle Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşadı...

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#Chelsea#Mauricio Pochettino#Premier Lig

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