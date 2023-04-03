Chelsea'de Graham Potter ile yollar ayrıldı!

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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, dün kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Yayımlanan açıklamada kulübün teknik direktör Graham Potter ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik direktörümüz Graham Potter ile yollarımızı ayırdığımızı size bildirmek isteriz. Potter, bu geçiş döneminin sorunsuz geçmesi için kulüple işbirliği yaptı. O, bizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkardı ve turnuvanın o aşamasında Real Madrid ile karşılaşacağız. Kulüp olarak Potter'a bize kattığı her şey için teşekkür eder ve kendisine gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Duyuruda ayrıca Bruno Saltor'un takımın geçici teknik direktörü olduğu da açıklandı.

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POTTER 21 MİLYON STERLİN KARŞILIĞINDA BRİGHTON'DAN GETİRİLMİŞTİ

Dün gece itibarıyla Chelsea'deki görevinden ayrılan Graham Potter, kulüpteki görevine 8 Eylül 2022 tarihinde başlamıştı. Mavi beyazlı ekip, İngiliz teknik adamı göreve getirebilmek için Potter'ın o zamanki takımı olan Brighton & Hove Albion'a 21 milyon Sterlin ödemişti.

CHELSEA PREMİER LİG'DE 11. SIRADA

Graham Potter ile yollarını ayıran Chelsea için işler yolunda gitmiyor. Londra ekibi, Premier Lig'de şu ana kadar oynanan 28 haftada 38 puan topladı ve ligin 11. basamağında.

CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE REAL MADRİD İLE KARŞILAŞACAK

Chelsea için işler Premier Lig'de kötü olsa da takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ediyor. Şampiyonanın son 16 turunda Alman ekibi Borussia Dortmund'u eleyen İngiliz ekibi, şampiyonanın çeyrek finalinde İspanya'nın dev takımı Real Madrid ile karşılaşacak.

CHELSEA'NİN GÖZÜ NAGELSMANN'DA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, teknik direktörlük görevi için Alman Julian Nagelsmann'ı düşünüyor. Romano, mavi beyazlı ekibin 35 yaşındaki teknik adamla görüştüğünü aktardı. Nagelsmann, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'i çalıştırmıştı.