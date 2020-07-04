Premier Lig'de oynadığı son üç iç saha maçını kazanan Chelsea, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2017'de Antonio Conte yönetiminde yakalamıştı. Son 10 Premier Lig maçında sadece altı puan toplayabilen Watford, bu puanların dördünü ligin ilk dört sırasındaki takımlara karşı kazandı.

Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 32 maçta 49 gol yiyen Watford, daha önce ligde geçirdiği altı sezonun tamamında 50'den fazla gol yedi. Ligde beşten fazla sezon mücadele eden takımlar arasında, sadece Norwich ve QPR bu sezonların tamamında 50'den fazla gole izin verdi.

Premier Lig'in 2019/20 sezonunda öne geçtiği maçlarda 18 puan kaybeden Chelsea, Roman Abramovich döneminde sadece 2015/16'da bu şekilde daha fazla puan bırakmıştı.

Bu sezon yediği Premier Lig gollerinin en büyük bölümünü karşılaşmaların ikinci yarılarında kalesinde gören takım Chelsea. Premier Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun son dört sırasında giren takımlarla oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Chelsea, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 37 karşılaşmada almıştı.

Chelsea forması giyen Willian, Premier Lig kariyerinde en fazla gol attığı ve gol katkısı sağladığı sezonu yakalamak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Chelsea formasıyla en fazla Premier Lig golü atan isim olan Tammy Abraham, yedi maçtır gol sevinci yaşayamıyor.

Chelsea Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi istatistikler

Chelsea Watford maçı bu akşam saat 22:00'da başlayack. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.